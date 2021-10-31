В Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали шесть человек, из которых двое детей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на автодороге Р-21 Долина-Хуст в селе Новошин Калушского района столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль ВАЗ.

Авария произошла днем ​​в воскресенье, 31 октября. В результате ДТП травмировались шесть человек. Среди них было двое детей.

Сотрудники скорой неотложной медицинской помощи госпитализировали травмированных людей в лечебное учреждение.

Спасатели успели предоставить домедицинскую помощь одному пострадавшему и отсоединить клеммы автомобильной аккумуляторной батареи в легковушке ВАЗ.

Они ликвидировали все последствия ДТП. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

По данным Национальной полиции, по состоянию на 30 сентября, с начала 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП, в которых погибли 2 225 человек и еще 22,2 тыс. граждан получили травмы.