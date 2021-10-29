Недавно семья погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова искала адвоката, чтобы отстаивать свои интересы по делу.

На сегодняшний день более десятка украинских защитников предлагают ей и другим пострадавшим в аварии в Харькове свою помощь.

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Юрий Сапронов на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших.

Интересы второго пострадавшего в аварии с Infiniti будет защищать другой адвокат, однако оба правозащитника будут работать вместе. Других адвокатов будут выбирать только потерпевшие.

По словам Сапронова, он и группа бизнесменов ожидают распоряжений, за какие экспертизы, технику или другую поддержку нужно заплатить.

Смертельная авария в Харькове с участием Infiniti, за рулем которого предварительно находился 16-летний Николай Харьковский, произошла в ночь с 26 на 27 октября.

Несовершеннолетнего водителя задержали, ему может угрожать лишение свободы. Предварительно машина Infiniti двигалась со скоростью более 100 км/ч.

В результате ДТП в Харькове погиб 58-летний водитель Chevrolet, у которого остались двое детей — дочь Анастасия и сын Артем.

Еще четыре человека находятся в медицинском учреждении. Три пассажира Infiniti (девушка и двое парней) тяжело травмировались, а водитель отделался ушибами.