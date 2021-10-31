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Юлія Захарченко |

ДТП в Івано-Франківській області: травмувалися шестеро людей, серед них є двоє дітей

ДТП в Івано-Франківській області: травмувалися шестеро людей, серед них є двоє дітей

В Івано-Франківській області сталася масштабна дорожньо-траспортна пригода. Унаслідок аварії постраждали шестеро людей, з яких двоє дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на автодорозі Р-21 Долина-Хуст у селі Новошин Калуського району зіткнулися вантажівка DAF та легковий автомобіль ВАЗ.

Аварія стала вдень у неділю, 31 жовтня. Унаслідок ДТП травмувалися шестеро осіб. Серед них було двоє дітей.

Працівники швидкої невідкладної медичної допомоги госпіталізували травмованих людей до лікувального закладу.

Рятувальники встигли надати домедичну допомогу одному постраждалому та від’єднати клеми автомобільної акумуляторної батареї в легковику ВАЗ.

Вони ліквідували всі наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.

За даними Національної поліції, станом на 30 вересня, з початку 2021 року в Україні сталося 137 286 ДТП, в яких загинули 2 225 людей та ще 22,2 тис. громадян травмувалися.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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