В Харькове произошло очередное ДТП с участием пешехода, но, к счастью, без летальных исходов.

17 ноября водитель Ford Focus на улице Пушкинской не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.

На кадрах, обнародованных в социальных сетях из видеорегистратора другого транспортного средства, видно, что ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе перед этим пропустили несколько авто, после чего в мальчика влетел Ford Focus. Он пытался отпрыгнуть в последний момент, но не успел.

По словам очевидцев ДТП, пострадавший мальчик смог самостоятельно подняться на ноги.

11 ноября в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух подростков. Обоих с травмами госпитализировали в больницу.

26 октября в Харькове произошло другое ДТП с участием автомобиля Infiniti, который на бешеной скорости протаранил Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti находился 16-летний парень Николай Харьковский. 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.