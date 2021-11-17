У Харкові сталася чергова ДТП за участю пішохода, але, на щастя, без летальних наслідків.

17 листопада водій Ford Focus на вулиці Пушкінській не пригальмував перед пішохідним переходом та збив хлопчика, який саме переходив дорогу.

На кадрах, які оприлюднили у соціальних мережах з відеореєстратора іншого транспортного засобу видно, що дитину на нерегульованому пішохідному переході перед цим пропустили кілька авто, після чого у хлопчика влетів Ford Focus. Він намагався відстрибнути в останній момент, але не встиг.

За словами очевидців ДТП, постраждалий хлопчик зміг самостійно звестися на ноги.

11 листопада у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох підлітків. Обох із травмами госпіталізували до лікарні.

26 жовтня у Харкові сталася інша ДТП за участю автомобіля Infiniti, який на шаленій швидкості протаранив Chevrolet Aveo. За кермом Infiniti був 16-річний хлопець Микола Харківський. 58-річний водій Chevrolet помер на місці.