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Умерла через неделю: под Днепром отец до смерти избил 4-летнюю дочь

Валентина Летяк редактор ленты
Насилля

В одном из поселков Синельниковского района Днепропетровской области отец нанес многочисленные тяжелые травмы своей четырехлетней дочери. Ребенок через неделю умер.

Утром 16 ноября, около 9.30, фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщил в полицию, что обнаружил тело девочки.

Согласно заключению врачей, смерть девочки наступила в результате избиения.

Полицейские задержали отца ребенка, возбуждено уголовное производство по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 УКУ – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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