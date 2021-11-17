Умерла через неделю: под Днепром отец до смерти избил 4-летнюю дочь

В одном из поселков Синельниковского района Днепропетровской области отец нанес многочисленные тяжелые травмы своей четырехлетней дочери. Ребенок через неделю умер.

Утром 16 ноября, около 9.30, фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщил в полицию, что обнаружил тело девочки.

Согласно заключению врачей, смерть девочки наступила в результате избиения.

Полицейские задержали отца ребенка, возбуждено уголовное производство по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 УКУ – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.