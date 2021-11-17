Померла за тиждень: під Дніпром батько до смерті побив 4-річну доньку

В одному із селищ Синельниківського району Дніпропетровської області батько завдав численних тяжких травм своїй чотирирічній доньці. Дитина за тиждень померла.

Вранці 16 листопада, близько 9.30, фельдшер бригади швидкої медичної допомоги повідомив у поліцію, що виявив тіло дівчинки.

Згідно з висновком лікарів, смерть дівчинки настала внаслідок побиття.

Поліцейські затримали батька дитини, відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до 10 років.