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СНБО предупредил о возможном перенаправлении мигрантов в Украину

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Алексей Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил о возможной информационной провокации со стороны белорусских силовиков.

В СНБО предупредили, что схожая тактика может быть использована и в отношении Украины, куда мигрантов могут направить, распространив среди них информацию о том, что там согласились их принять и предоставить убежище, стоит им лишь пересечь границу.

По информации Совбеза, среди нелегальных мигрантов уже распространяется информация о том, что за ними в ближайшее время приедут автобусы, которые заберут их в Польшу и Германию, которые якобы согласились их принять.

Со своей стороны польская сторона неоднократно опровергала эту информацию, рассылала на все телефоны в приграничной зоне с сообщением, что граница надежно защищена. Эта же информация постоянно дублируются через громкоговорители.

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Государственной пограничной службе Украины поручено разработать соответствующие сообщения на английском и арабском языках.

Иностранцев будут оповещать о нормах законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в четверг, 18 ноября, автобус с 15 гражданами стран Ближнего Востока пытались проникнуть в Украину под видом туристов.

Они прилетели в Беларусь несколько недель назад, а затем направились в Гродненскую область, после чего вернулись в Минск и попытались на автобусе въехать в Украину.

Пограничники заметили, что у большинства пассажиров заграничные паспорта были выданы в один период времени, после чего решили отказать иностранцам во въезде.

Источник: СНБО

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