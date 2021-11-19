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РНБО попередила про можливе перенаправлення мігрантів до України

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Алексей Данилов

Рада національної безпеки та оборони України повідомила про можливу інформаційну провокацію з боку білоруських силовиків.

У РНБО попередили, що така тактика може бути використана і щодо України, куди мігрантів можуть направити, поширивши серед них інформацію про те, що там погодилися їх прийняти та надати притулок, варто лише перетнути кордон.

За інформацією Радбезу, серед нелегальних мігрантів вже поширюється інформація про те, що за ними найближчим часом приїдуть автобуси, які заберуть їх до Польщі та Німеччини, які нібито погодилися їх прийняти.

Зі свого боку, польська сторона неодноразово спростовувала цю інформацію, розсилала на всі телефони в прикордонній зоні з повідомленням, що кордон надійно захищений. Ця ж інформація постійно дублюється через гучномовці.

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Державній прикордонній службі України доручено розробити відповідні повідомлення англійською та арабською мовами.

Іноземців повідомлятимуть про норми законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, раніше у четвер, 18 листопада, автобус із 15 громадянами країн Близького Сходу намагалися проникнути в Україну під виглядом туристів.

Вони прилетіли до Білорусі кілька тижнів тому, а потім попрямували до Гродненської області, після чого повернулися до Мінська та спробували автобусом в’їхати в Україну.

Прикордонники зауважили, що більшість пасажирів закордонні паспорти видали в один період часу, після чого вирішили відмовити іноземцям у в’їзді.

Джерело: РНБО

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