В Офисе генпрокурора опубликовали фото задержанного американца и его доверенного лица, которые спланировали умышленное убийство гражданина Украины, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений министру аграрной политики Романа Лещенко.
Задержанным уже сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании им меры пресечения.
Как установило следствие, гражданин США, чтобы решить спорные вопросы в бизнесе, привлек доверенное лицо. Последняя должна была подыскать исполнителя преступления.
Организаторов преступления задержали во время передачи $20 тыс., задокументировав противоправную деятельность.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в городе Киеве.
Заказчиков убийства гражданина Украины и покушения на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко задержали 17 ноября во время передачи $20 тыс. подставному киллеру.
Последний должен был похитить министра и подвергнуть его пыткам.
С этим же “киллером” заказчики договаривались ранее об убийстве другого гражданина Украины.
Мужчину якобы похитили, а потом “убили”, отправив заказчикам фото “для подтверждения” и даже видео похорон.