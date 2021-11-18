В Офисе генпрокурора опубликовали фото задержанного американца и его доверенного лица, которые спланировали умышленное убийство гражданина Украины, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений министру аграрной политики Романа Лещенко.

Задержанным уже сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Как установило следствие, гражданин США, чтобы решить спорные вопросы в бизнесе, привлек доверенное лицо. Последняя должна была подыскать исполнителя преступления.

Организаторов преступления задержали во время передачи $20 тыс., задокументировав противоправную деятельность.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в городе Киеве.

В Офисе генпрокурора показали заказчиков покушения на Лещенко / 2 фотографии

Заказчиков убийства гражданина Украины и покушения на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко задержали 17 ноября во время передачи $20 тыс. подставному киллеру.

Последний должен был похитить министра и подвергнуть его пыткам.

С этим же “киллером” заказчики договаривались ранее об убийстве другого гражданина Украины.

Мужчину якобы похитили, а потом “убили”, отправив заказчикам фото “для подтверждения” и даже видео похорон.