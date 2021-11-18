В Офісі генпрокурора оприлюднили фото затриманого американця та його довіреної особи, які спланували умисне вбивство громадянина України, а також викрадення, вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень міністрові аграрної політики Роману Лещенку.

Затриманим вже повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Як встановило слідство, громадянин США, щоб вирішити спірні питання в бізнесі, залучив довірену особу. Остання мала підшукати виконавця злочину.

Організаторів злочину затримали під час передачі $20 тис., задокументувавши протиправну діяльність.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві.

В Офісі генпрокурора показали замовників замаху на Лещенка / 2 фотографии

Замовників вбивства громадянина України та замаху на міністра аграрної політики України Романа Лещенка затримали 17 листопада під час передачі $20 тис. підставному кілеру.

Останній мав викрасти міністра та піддати його тортурам.

Із цим самим “кілером” замовники домовлялись про вбивство іншого громадянина України.

Чоловіка нібито викрали, а потім “вбили”, надіславши замовникам фото “на підтвердження” та навіть відео похорону.