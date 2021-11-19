У Сумській області 19 листопада сталася розгерметизація нафтопроводу Лутище-Качанівка, внаслідок чого на ділянці зораного поля біля об’єкта стався розлив нафтоводяної суміші.

Орієнтовна площа забруднення сягає 210 кв. м, повідомили у Державній екологічній інспекції.

Експерти-екологи виїхали на місце події, щоб встановити точну площу забруднення та відібрати проби ґрунту.

Зараз комісія Охтирканафтогазу та Укрнафти обстежує територію навколо нафтопроводу задля встановлення та ліквідації причин аварії.

Це не перший випадок забруднення земель у Сумській області нафтою. Два місяці тому поблизу села Кардашівка також сталася аварія на нафтопроводі.

Через два місця розгерметизації нафтозбірного колектора Бугруватівського родовища забруднено землі, на яких розташовано поле з кукурудзою.

Загальна площа забруднених земель сягала 0,35 га.

Фото: Держекоінспекція