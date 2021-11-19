16-летний Николай Харьковский находился за рулем автомобиля Infiniti в момент смертельного ДТП в Харькове, которое произошло в октябре этого года.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сообщил, что это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

— Экспертиза подтвердила факт того, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель, имеющий статус подозреваемого в произошедшем 26 октября смертельном ДТП. Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель, — отметил он.

Дмитрий Чубенко добавил, что образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего водителя.

26 октября произошло смертельное ДТП в Харькове — столкнулись автомобили марки Infinity и Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте.

Трое пассажиров Infinity получили травмы. Это два парня 19 лет и 16-летняя девушка. Главным фигурантом по делу о смертельном ДТП в Харькове является 16-летний водитель Infinity Николай Харьковский.

Несовершеннолетний пытался проехать через перекресток на красный свет светофора. По информации полиции, он ехал со скоростью более 100 км/ч.

Против Николая Харьковского возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его взяли под стражу без права внесения залога.

Источник: Общественное