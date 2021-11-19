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За кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові був Микола Харківський – експертиза

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Микола Харківський_винуватець ДТП у Харкові 26 жовтня 2021

16-річний Микола Харківський перебував за кермом автомобіля Infiniti у момент смертельної ДТП у Харкові, яка сталася у жовтні цього року.

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив, що це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

– Експертиза підтвердила факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП, що сталась 26 жовтня. Разом з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме 16-річний водій, – зазначив він.

Дмитро Чубенко додав, що зразки ДНК-матеріалів з подушки безпеки авто збігаються зі зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного водія.

Доповнюється…

Джерело: Суспільне

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