16-річний Микола Харківський перебував за кермом автомобіля Infiniti у момент смертельної ДТП у Харкові, яка сталася у жовтні цього року.

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив, що це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

– Експертиза підтвердила факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП, що сталась 26 жовтня. Разом з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме 16-річний водій, – зазначив він.

Дмитро Чубенко додав, що зразки ДНК-матеріалів з подушки безпеки авто збігаються зі зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного водія.

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Джерело: Суспільне