78-летний пациент стационара Волынской областной клинической больницы, где лечат больных коронавирусом, выпрыгнул из окна четвертого этажа. От травм мужчина погиб на месте.

Сообщение о самоубийстве жителя Львовской области поступило к Волынским полицейским около 21.00 21 ноября.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во время поверхностного осмотра следов насилия на нем правоохранители не обнаружили.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства гибели пациента. Сведения в Единый реестр досудебных расследований намерены внести по статье Умышленное убийство с пометкой Самоубийство.

Глава областной больницы Александр Дудар в комментарии журналистам сообщил, что трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Мужчину должны были 22 ноября выписать из больницы.

Похожий случай более полугода назад произошел в Киевской городской клинической больнице №4, что в Соломенском районе столицы.

Из окна заведения, что, согласно данным Минздрава, лечит больных коронавирусом, утром 16 марта выпала женщина. От полученных травм она погибла на месте.

Джерело: Нацполиция, Волынские новости