78-річний пацієнт стаціонару Волинської обласної клінічної лікарні, де лікують хворих на коронавірус, вистрибнув із вікна четвертого поверху. Від травм чоловік загинув на місці.

Повідомлення про самогубство жителя Львівської області надійшло до волинських поліцейських близько 21.00 21 листопада.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Під час поверхневого огляду слідів насилля на ньому правоохоронці не виявили.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини загибелі пацієнта. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань мають намір внести за статтею Умисне вбивство з приміткою Самогубство.

Очільник обласної лікарні Олександр Дудар в коментарі журналістам повідомив, що трагедія сталася після телефонної розмови з дочкою. Чоловіка мали 22 листопада виписати з лікарні.

Схожий випадок понад півроку тому стався в Київській міській клінічній лікарні №4, що в Солом’янському районі столиці.

Із вікна закладу, що, згідно з даними МОЗ, лікує хворих на коронавірус, вранці 16 березня випала жінка. Від травм вона загинула на місці.

Джерело: Нацполіція, Волинські новини