Вибух на шахті у Росії: щонайменше 11 людей загинули, ще майже 50 осіб шукають

У Росії на вугільній шахті Лістяжна у Кемеровській області стався вибух, внаслідок кого загинули щонайменше 11 осіб. Ще понад 40 гірників постраждали.

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивілов повідомив, що десятки людей залишаються заблокованими у шахті та з ними зник зв’язок.

В момент, коли розпочалася пожежа, у шахті перебували щонайменше 287 людей. Наразі понад 230 осіб змогли підняти на поверхню.

Спочатку повідомляли про одного загиблого гірника. Згодом кількох осіб, з якими не могли вийти на зв’язок, виявили загиблими. Рятувальники не знають про місцеперебування майже 50 гірників.

За даними прес-служби МНС Росії, внаслідок задимлення на шахті постраждали 45 людей. У всіх постраждалих – отруєння продуктами горіння. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на глибині 250 метрів. Серед причин вибуху розглядають дві версії: несправності обладнання та природні причини.