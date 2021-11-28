В Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибла супружеская пара.

По данным полиции, авария произошла недалеко от поселка городского типа Вороновица.

Грузовик Iveko Stralis с прицепом для перевозки крупногабаритного транспорта выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате 60-летний водитель транспортного средства Volkswagen Touran и его супруга скончались на месте.

Кроме того, еще два человека получили травмы разные степени тяжести. Их госпитализировали.

В свою очередь, водитель грузовика из Одесской области, который на момент аварии был трезвым, не пострадал.

Вылетел на встречную полосу: на Винниччине произошло смертельное ДТП с участием грузовика / 3 фотографии

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение ПДД или эксплуатация транспорта лицами, повлекшая гибель нескольких человек) УК Украины.

Наказание за данное правонарушение предусматривает до 10 лет тюрьмы. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.