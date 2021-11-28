У Вінницькій області сталася ДТП, внаслідок якої загинула подружня пара.

За даними поліції, аварія сталася поблизу селища міського типу Вороновиця.

Вантажівка Iveko Stralis із причепом для перевезення великогабаритного транспорту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з двома легковими автомобілями.

Внаслідок події 60-річний водій транспортного засобу Volkswagen Touran та його дружина померли на місці.

Крім того, ще дві особи отримали травми різні ступені тяжкості. Їх госпіталізували.

У свою чергу, водій вантажівки з Одеської області, який на момент аварії був тверезим, не постраждав.

Вилетів на зустрічну смугу: на Вінниччині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки / 3 фотографии

За фактом ДТП було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, яка спричинила загибель кількох осіб) КК України.

Покарання за правопорушення передбачає до 10 років в’язниці. Поліція встановлює всі обставини події.