У Львівській області внаслідок пожеж зруйновані два дерев’яні житлові будинки. Розмір першої будівлі становив близько 10х6 м, а другої – 5х10 м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, перша пожежа сталася у селі Опака у будинку на вулиці Шевченка, 25 Дрогобицького району.

Вогонь знищив будівлю, проте вдалося зберегти від пошкодження дві інші оселі. Для ліквідації полум’я залучили 10 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Друга пожежа сталася у селі Головське Дрогобицького району. Спалахнув дерев’яний будинок розміром 5х10 м. До прибуття рятувальників сусіди встигли вивести власницю житла з будівлі.

Вогонь знищив житловий будинок, проте рятувальники зберегли ще дві будівлі від руйнувань. Дві ланки газодимозахисної служби змогли ліквідувати пожежу через 1,5 години після отримання повідомлення до рятувальної служби.

Унаслідок спалаху вогню ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини пожеж у Львівській області.