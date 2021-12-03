Через негоду на Закарпатті падають дерева та почалися підтоплення

У Закарпатській області лютує негода. Сьогодні, 3 грудня, рятувальники із самого ранку усувають наслідки негоди.

Наразі надходять повідомлення про локальні підтоплення та повалені дерева.

– У селі Колочава Хустського району через погіршення погодних умов відбулося підняття ґрунтових вод, внаслідок чого було підтоплено культурно-мистецький центр Амфітеатр, – повідомляє прес-служба ДСНС України.

До того ж зафіксовано чотири випадки падіння дерев.

– У всі місця направлені пожежно-рятувальні підрозділи для розкряжування деревини, – повідомили у відомстві.

Згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні та завтра на Закарпатті очікується затоплення деяких сільгоспугідь та дороги Шаланки – Великі Ком’яти.

Зокрема, затоплення очікуються у районі сіл Заріччя, Сільця, Кам’янського, Великих Комят, Малих Комят.

У двох областях України внаслідок негоди, зокрема опадів у вигляді мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 грудня світла немає у 86 населених пунктах у Львівській області та у чотирьох – на Закарпатті.

Зараз ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Синоптики прогнозують на 3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значні снігопади, налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах ожеледицю (І рівень небезпеки, жовтий).