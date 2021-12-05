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Пошуки тривали всю ніч: на Миколаївщині знайшли мертвим у річці 9-річного хлопчика

Юлія Соколова редакторка стрічки
Пошуки дитини на Миколаївщині

У Миколаївській області знайшли мертвим у річці 9-річного Артура Василишина, який зник напередодні. Пошуки дитини тривали всю ніч.

Як поінформували в прес-службі Національної поліції Миколаївської області, трагічний інцидент трапився в селищі міського типу Криве Озеро.

За даними правоохоронців, у суботу, 4 грудня, до поліції звернулися батьки 9-річного Артура Василишина. Вони повідомили, що хлопчик пішов із території їхнього двору та зник.

Пошуки хлопчика тривали всю ніч. По тривозі були підняті співробітники поліції місцевих районних відділень. Крім того, в пошукових роботах брали участь кінологи, ювенальні поліцейські, оперативники управління карного розшуку обласного облуправління поліції.

Допомагали правоохоронцям і рятувальники, місцеві мешканці та волонтери.

Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки тривали всю ніч: на Миколаївщині знайшли мертвим у річці 9-річного хлопчика / 6 фотографий

Була обстежена вся територія населеного пункту, поля та водойми.

На жаль у неділю, 5 грудня, близько 9.00 ранку тіло дитини виявили в річці Кодима на території Кривого Озера.

Зараз поліцейські з’ясовують обставини загибелі хлопчика. Розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

– За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках, – розповіли в поліції.

Тіло хлопчика направлять на судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено остаточну причину смерті.

Джерела: Нацполіція, МВС

Фото: Нацполіція

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