У Миколаївській області знайшли мертвим у річці 9-річного Артура Василишина, який зник напередодні. Пошуки дитини тривали всю ніч.

Як поінформували в прес-службі Національної поліції Миколаївської області, трагічний інцидент трапився в селищі міського типу Криве Озеро.

За даними правоохоронців, у суботу, 4 грудня, до поліції звернулися батьки 9-річного Артура Василишина. Вони повідомили, що хлопчик пішов із території їхнього двору та зник.

Пошуки хлопчика тривали всю ніч. По тривозі були підняті співробітники поліції місцевих районних відділень. Крім того, в пошукових роботах брали участь кінологи, ювенальні поліцейські, оперативники управління карного розшуку обласного облуправління поліції.

Допомагали правоохоронцям і рятувальники, місцеві мешканці та волонтери.

Пошуки тривали всю ніч: на Миколаївщині знайшли мертвим у річці 9-річного хлопчика / 6 фотографий

Була обстежена вся територія населеного пункту, поля та водойми.

На жаль у неділю, 5 грудня, близько 9.00 ранку тіло дитини виявили в річці Кодима на території Кривого Озера.

Зараз поліцейські з’ясовують обставини загибелі хлопчика. Розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

– За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках, – розповіли в поліції.

Тіло хлопчика направлять на судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено остаточну причину смерті.