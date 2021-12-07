Погодные условия, состояние дорожного покрытия и микроавтобуса – это сейчас три главных фактора, которые могли спровоцировать ДТП в Черниговской области, унесшее жизни 13 человек.

Об этом сообщил в соцсети руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина.

– Сегодня утром около 8.00 на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовик DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter Чернигов-Сосница. Страшная трагедия, которая могла бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства. Один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу, а также техническому состоянию автобуса, – написал он.

По его словам, обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования, которое проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек. Это ч. 3 ст. 286 УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

На трассе Чернигов-Гремяч утром 7 декабря произошла масштабная авария с участием грузового автомобиля и маршрутки.

В результате ДТП под Черниговом, по последним данным, погибли 13 человек, еще семеро находятся в больнице.

На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа, эксперты криминалистической лаборатории, полиция и спасатели – для установления всех обстоятельств и причин ДТП. Движение транспорта на этом участке дороги временно перекрыто.

Источник: прокуратура Чернігівської області

Фото: прокуратура Чернігівської області