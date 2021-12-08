Умирали в разных комнатах: в Виннице три человека задохнулись угарным газом

В Виннице обнаружили тела троих людей, проживавших в одном доме. Хозяин и двое квартирантов умерли от угарного газа.

Первым жуткую картину увидел отец 50-летнего Олега, владельца дома. Утром дедушка пришел навестить сына, поскольку тот больше 10 лет не выходил из дома из-за травмы ноги.

– Он приходил часто, носил еду, ухаживал. Открыл дверь в дом и увидел, – рассказал журналистам сосед Олега.

Приехавшие по вызову полицейские не обнаружили в доме ни крови, ни следов борьбы. На столе стояла бутылка с алкоголем и остатки ужина.

Хозяин, 25-летний мужчина и 34-летняя женщина лежали мертвые в разных комнатах.

Выяснилось, что дом, где произошла трагедия, оборудован печью для обогрева. Когда соседи установили газовое отопление, Олег продолжал согреваться дровами.

— Предварительной причиной смерти винничан является отравление угарным газом в результате неисправности печного отопления. Назначено проведение ряда экспертиз, по выводам которых будут установлены окончательные причины гибели трех человек, — заявили в полиции.

Угарный газ называют тихим убийцей: у него нет запаха, он легче воздуха, быстро распространяется и очень ядовит.

Следствие будет устанавливать, что не так было с печным оборудованием, и кто должен контролировать, чтобы оно было безопасным. Однако если квартира приватизирована – это ответственность исключительно собственника жилья.