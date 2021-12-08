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Помирали у різних кімнатах: у Вінниці троє людей задихнулися чадним газом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Помирали у різних кімнатах: у Вінниці троє людей задихнулися чадним газом

У Вінниці виявили тіла трьох людей, які проживали в одному будинку. Господар і двоє квартирантів померли, надихавшись чадного газу.

Першим моторошну картину побачив батько 50-річного Олега, власника будинку. Вранці дідусь прийшов навідати сина, оскільки той більше 10 років не виходив із дому через травму ноги.

– Він приходив часто, носив їжу, доглядав. Відкрив двері до хати і побачив, – розповів журналістам сусід Олега.

Поліцейські, які приїхали на виклик, не виявили у будинку ані крові, ані слідів боротьби. На столі стояла пляшка з алкоголем та залишки вечері.

Господар, 25-річний чоловік та 34-річна жінка лежали мертві у різних кімнатах.

З’ясувалося, що будинок, де сталася трагедія, облаштований пічкою для обігріву. Коли сусіди встановили газове опалення, Олег продовжував грітися дровами.

– Попередньою причиною смерті вінничан є отруєння чадним газом наслідок несправності пічного опалення. Призначено проведення низки експертиз. За висновками яких буде встановлено остаточні причини смерті, загибелі трьох людей, – заявили у поліції.

Чадний газ називають тихим убивцею: він не має запаху, легший за повітря, швидко поширюється і дуже отруйний.

Наразі слідство буде встановлювати, що не так було з пічним обладнанням, і хто мав контролювати, аби воно було безпечним. Проте якщо квартира приватизована – це відповідальність виключно власника житла.

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