В Киеве легковушка протаранила машину скорой помощи: пострадали медики

В Киеве на улице Константиновской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet и кареты скорой помощи.

В результате сильного удара пострадали медики, машина которых перевернулась, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил приоритет в движении скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и врачи.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия для выяснения причин случившегося.

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Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После выяснения всех обстоятельств ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.