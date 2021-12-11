У Києві легковик протаранив машину швидкої допомоги: постраждали медики

У Києві на вулиці Костянтинівській сталася ДТП за участю легкового автомобіля Chevrolet та карети швидкої допомоги.

Внаслідок сильного удару постраждали медики, машина яких перекинулася, повідомили у прес-службі столичної поліції.

За попередньою інформацією, водій легковика не надав пріоритет у русі швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, співробітники патрульної поліції та лікарі.

Постраждалих було негайно госпіталізовано з пошкодженнями різного ступеня тяжкості. На місці події проводяться всі необхідні слідчі дії для з’ясування причин.

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Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після з’ясування всіх обставин йому буде надано правову кваліфікацію.