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Впала в кому: на Одесщине мужчина из-за ревности избил 36-летнюю женщину

Людмила Богданова редактор ленты
Впала в кому: на Одесщине мужчина из-за ревности избил 36-летнюю женщину

В Одесской области мужчина избил женщину до такого состояния, что она впала в кому.

Инцидент произошел во время ужина. Правонарушитель рассказал, что после выпитого алкоголя между ним и его сожительницей произошла ссора.

Причиной конфликта стала постоянная ревность, в результате мужчина решил сорвать злобу на 36-летней женщине. После избиения потерпевшая некоторое время была в сознании и ушла спать. Но после этого она не очнулась.

Знакомая семьи пришла к ним в гости, и когда не смогла разбудить хозяйку, забила тревогу. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии комы.

Правоохранители задержали мужчину потерпевшей. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1, ст. 121 УКУ (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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