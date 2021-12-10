Впала в кому: на Одещині чоловік через ревнощі побив 36-річну жінку

В Одеській області чоловік побив жінку до такого стану, що вона впала у кому.

Інцидент трапився під час вечері. Правопорушник розповів, що після випитого алкоголю між ним та його співмешканкою сталася сварка.

Причиною конфлікту стали постійні ревнощі, у результаті чоловік вирішив зірвати злість на 36-річній жінці. Після побиття потерпіла деякий час була у свідомості і пішла спати. Але після цього вона не прокинулася.

Знайома сім’ї прийшла до них в гості, і коли не змогла розбудити господиню, забила на сполох. Жінку госпіталізували до лікарні у стані коми.

Правоохоронці затримали чоловіка потерпілої. Йому уже повідомили про підозру за ч. 1, ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

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