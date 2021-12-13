Стала известна предварительная причина взрыва в жилом доме на улице Замарстыновской во Львове. Вероятно, он мог произойти из-за неисправной газовой колонки.

По данным Львовского городского совета, после взрыва вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте происшествия и устраняют последствия.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что вскоре здание обследуют специалисты, которые смогут определить работы первоочередной необходимости.

В комментарии одному из украинских СМИ, жильцы дома рассказали, что взрыв во Львове был настолько сильным, что люди подпрыгнули на диване.

Жители здания начали быстро выбегать из квартир и звонить по телефону в спасательную службу. Один из местных жителей отметил, что сразу взял с собой вещи и выбежал из помещения.

Взрыв разрушил несколько стен и деревянное перекрытие. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия пострадали три человека: 70-летняя женщина, ее 47-летний племянник и еще один мужчина.

Правоохранители из-за взрыва перекрывали движение транспорта на улице Замарстыновская во Львове, однако сейчас его восстановили.