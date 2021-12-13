Стала відома попередня причина вибуху у житловому будинку на вулиці Замарстинівській у Львові. Ймовірно він міг статися через несправну газову колонку.

За даними Львівської міської ради, після вибуху спалахнула пожежа. Рятувальники працюють на місці події та ліквідовують наслідки.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що згодом будинок обстежать фахівці, які зможуть визначити роботи першочергової необхідності.

У коментарі одному з українських ЗМІ, мешканці будинку розповіли, що вибух у Львові був настільки сильним, що люди підстрибнули на дивані.

Жителі будівлі почали швидко вибігати з квартир та телефонувати до рятувальної служби. Один з місцевих мешканців зазначив, що одразу взяв з собою речі та вибіг з приміщення.

Вибух зруйнував декілька стін та дерев’яне перекриття. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок події постраждали три людини: 70-річна жінка, її 47-річний племінник та ще один чоловік.

Правоохоронці через вибух перекривали рух транспорту на вулиці Замарстинівська у Львові, проте зараз його відновили.