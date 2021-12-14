Не влезли в авто: уманчанин оставил 7-летнюю дочь на трассе стеречь стройматериалы

В Черкасской области мужчина оставил 7-летнюю дочь на автомобильной трассе у леса. Девочка стерегла строительные материалы, которые не влезли в его автомобиль.

Она была легко одета и без головного убора. Кроме того, на улице моросил дождь.

Водители, которые в тот день проезжали по трассе Стрый-Изварино, обратили внимание на ребенка. Свидетелем инцидента стал и оператор Чрезвычайных новостей Юрий Лысый.

– В лесу увидел – маленькая девочка сидит на дереве, на бревнах. Я сделал круг, передо мной за 200 м остановился автомобиль тоже, – рассказывает Юрий.

Люди сначала подумали, что девочка потерялась, но она объяснила, что ее тут оставил отец.

Обеспокоенные свидетели вызвали полицию, но еще до приезда правоохранителей неожиданно на место примчался грузовик. Оттуда выскочил мужчина, схватил ребенка, усадил в салон и уехал.

– Приехал мужчина с товарищем, забрал доски, схватили ребенка, посадили в машину и начали ехать. Я их останавливал, сказал, остановитесь, дождемся полиции. Он помахал мне через окно, сказал пока и задним ходом начал ехать, – рассказывает оператор Чрезвычайных новостей.

Патрульные догнали грузовик, за рулем был отец ребенка.

— 42-летний уманчанин объяснил, что забирал строительные материалы на обочине трассы. Часть из них, как и девочка, в салон не влезли. Уманчанин принял решение оставить 7-летнюю дочь для того, чтобы она присмотрела за вещами, пока он отвезет в Умань и вернется за ней, — говорит Наталья Мельник, пресс-секретарь Уманского районного управления полиции.

Отца и его дочь правоохранители отвезли в участок. Там на мужчину составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

И только в кабинете полиции 42-летний житель Умани понял, что поступил неправильно.

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