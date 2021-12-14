Не влізли в авто: уманчанин залишив 7-річну доньку на трасі стерегти будматеріали

У Черкаській області чоловік залишив 7-річну доньку на автомобільній трасі біля лісу. Дівчинка стерегла будівельні матеріали, які не влізли у його автомобіль.

Вона була легко одягнена та без головного убору. Крім того, на вулиці накрапав дощ.

Водії, що того дня проїжджали трасою Стрий-Ізварине, звернули увагу на дитину. Свідком інциденту став і оператор Надзвичайних Новин Юрій Лисий.

– У лісі побачив – маленька дівчинка сидить на дереві, на колодах. Я зробив круг, переді мною за 200 м зупинився автомобіль також, – розповідає Юрій.

Люди спочатку подумали, що дівчинка загубилася, але вона пояснила, що її тут залишив батько.

Стурбовані свідки викликали поліцію, але ще до приїзду правоохоронців несподівано на місце примчала вантажівка. Звідти вискочив чоловік, схопив дитину, посадив до салону і поїхав.

– Приїхав мужчина з товаришем, забрав дошки, схопили дитину, посадили в машину і почали їхати. Я їх зупиняв, сказав, зупиніться, дочекаємось поліції. Він помахав мені через вікно, сказав пока і заднім ходом почав їхати, – розповідає оператор Надзвичайних новин.

Патрульні наздогнали вантажівку, за кермом був батько дитини.

– 42-річний уманчанин пояснив, що забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина із них як і дівчинка до салону не влізли. Уманчанин ухвалив рішення залишити 7-річну доньку для того, щоб вона приглянула за речами, поки він відвезе до Умані та повернеться за нею, – каже Наталія Мельник – речниця Уманського районного управління поліції.

Батька та його доньку правоохоронці відвезли до відділку. Там на чоловіка склали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

І лише у кабінеті поліції 42-річний мешканець Умані зрозумів, що вчинив неправильно.

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