Во Львове канализационный люк убил мальчика: двум коммунальщикам объявили подозрение

Во Львове еще в марте вылетевший из-под колеса авто канализационный люк убил 10-летнего мальчика. По этому делу 17 декабря объявили подозрение двум коммунальщикам, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла на улице Зеленой во Львове 21 марта. По данным следствия, Mitsubishi L200 наехал на канализационный люк, который вылетел с места крепления и попал в лобовое стекло Acura MDX, двигавшегося встречной полосой.

Люк разбил стекло и попал в 10-летнего мальчика, сидящего на переднем пассажирском сиденье Acura MDX. Ребенок скончался на месте ДТП.

Следователи установили, что начальник и специалист отдела коммунального хозяйства одной из райадминистраций Львовского горсовета, ответственные за содержание автодорог, не приняли необходимые меры для своевременного выявления и ликвидации повреждений люка, а также не установили за 50-100 м от опасного участка временных предупредительных дорожных знаков.

Поэтому водители обоих автомобилей не имели возможности вовремя обнаружить препятствие и объехать опасный участок.

Коммунальщикам объявили подозрение по ст. 288 УКУ – нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения.