У Львові каналізаційний люк вбив хлопчика: двом комунальникам оголосили підозру

У Львові ще у березні каналізаційний люк, який вилетів з-під колеса авто, вбив 10-річного хлопчика. У цій справі 17 грудня оголосили підозру двом комунальникам, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Трагедія сталася на вулиці Зеленій у Львові 21 березня. За даними слідства, Mitsubishi L200 наїхав на каналізаційний люк, який вилетів з місця кріплення та влучив у лобове скло Acura MDX, що рухався зустрічною смугою.

Люк розбив скло і влучив у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні Acura MDX. Дитина померла на місці ДТП.

Слідчі встановили, що начальник та спеціаліст відділу комунального господарства однієї з райадміністрацій Львівської міськради, які відповідальні за утримання автодоріг, не вжили необхідних заходів для своєчасного виявлення та ліквідації пошкоджень люка, а також не встановили за 50-100 м до небезпечної ділянки тимчасових попереджувальних дорожніх знаків.

Тому водії обох авто не мали можливості вчасно виявити перешкоду та об’їхати небезпечну ділянку.

Комунальникам оголосили підозру за ст. 288 ККУ – порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Незабаром суд обере підозрюваним запобіжні заходи.