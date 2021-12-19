У Польщі українець вбив свого роботодавця

У Польщі, у гуртожитку міста Тшцянка, громадянин України вбив свого роботодавця.

За наявною інформацією, 15 грудня 57-річний українець вдарив 72-річного чоловіка ножем у живіт, після чого втік з місця злочину.

Внаслідок отриманого поранення потерпілий помер.

Підозрюваного вже затримали. Обстеження показало 2,6 проміле алкоголю у його крові.

Наразі українця взято під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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В Італії трагічно загинула 67-річна українка, яка працювала доглядальницею. Жінку застрелив брат господині, на яку вона працювала.

Інцидент стався у місті Торре-Аннунціата, що у передмісті Неаполя. Вбивця українки – 81-річний вчитель математики.

Джерело: InPoland