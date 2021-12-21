У Кам’янському вибух у квартирі завершився пожежею: постраждав чоловік

На вулиці Ніжинська у Кам’янську стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Попередньо вибухнув газ у квартирі багатоповерхового житлового будинку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після події від газопостачання повністю відключили перший під’їзд будинку, в якому розташовано 20 квартир.

Під час вибуху постраждав чоловік 1994 року народження. За попереднім діагнозом, у нього зафіксували 50% опіків тіла.

Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували постраждалого до реанімаційного відділення міської лікарні.

Вогонь пошкодив домашнє майно у сусідніх квартирах №15 та №16 на загальній площі близько 50 кв. м.

Для гасіння полум’я залучили 12 рятувальників з особового складу та три одиниці пожежної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.