В Винницкой области полиция установила личность погибшей девушки при пожаре в помещении гостинично-ресторанного комплекса Баттерфляй.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

— Полиция установила личность девушки, погибшей во время пожара. Это 21-летняя уроженка АР Крым, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в последнее время она проживала и работала в этом заведении.

22 декабря произошел пожар под Винницей в гостинично-ресторанном комплексе, а именно на шестом этаже гостинично-ресторанного комплекса на кровле площадью 900 кв. м. В результате пожара один человек погиб, двое госпитализированы.

Кроме того, сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.

Возгорание удалось ликвидировать в 5:26. Причина возникновения возгорания устанавливается.