В Винницкой области полиция установила личность погибшей девушки при пожаре в помещении гостинично-ресторанного комплекса Баттерфляй.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
— Полиция установила личность девушки, погибшей во время пожара. Это 21-летняя уроженка АР Крым, — говорится в сообщении.
По информации следствия, в последнее время она проживала и работала в этом заведении.
22 декабря произошел пожар под Винницей в гостинично-ресторанном комплексе, а именно на шестом этаже гостинично-ресторанного комплекса на кровле площадью 900 кв. м. В результате пожара один человек погиб, двое госпитализированы.
Кроме того, сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.
Возгорание удалось ликвидировать в 5:26. Причина возникновения возгорания устанавливается.