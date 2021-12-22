У Вінницькій області поліція встановила особу загиблої дівчини під час пожежі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу Батерфляй.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

— Поліція встановила особу дівчини, загиблої під час пожежі. Це 21-річна уродженка АР Крим, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, останнім часом вона проживала та працювала у цьому закладі.

22 грудня сталася пожежа під Вінницею у готельно-ресторанному комплексі, а саме на шостому поверсі готельно-ресторанного комплексу на покрівлі площею 900 кв. м. Внаслідок пожежі одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Окрім того, працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, зокрема 53 дитини.

Загоряння вдалося ліквідувати о 5.26. Причина виникнення загоряння встановлюється.