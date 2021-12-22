Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Поліція встановила особу загиблої у пожежі у Вінницькій області

Марія Степанюк редактор стрічки
Пожежа в готелі у Вінницькій області 22 грудня

У Вінницькій області поліція встановила особу загиблої дівчини під час пожежі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу Батерфляй.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

— Поліція встановила особу дівчини, загиблої під час пожежі. Це 21-річна уродженка АР Крим, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, останнім часом вона проживала та працювала у цьому закладі.

22 грудня сталася пожежа під Вінницею у готельно-ресторанному комплексі, а саме на шостому поверсі готельно-ресторанного комплексу на покрівлі площею 900 кв. м. Внаслідок пожежі одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Окрім того, працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, зокрема 53 дитини.

Загоряння вдалося ліквідувати о 5.26. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Читайте
Люди стрибали із вікон: подробиці про пожежу в готелі під Вінницею

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка