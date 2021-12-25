Стали відомі нові подробиці вибуху газу в одноповерховому дерев’яному приватному житловому будинку. Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких є одна дитина.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, до прибуття бійців сусіді допомогли родині, яка жила у будинку, вибратися зі зруйнованої будівлі.

Під час вибуху у будинку перебували четверо дорослих та одна дитина 2010 року народження. Всіх постраждалих госпіталізували до Червоноградської міської лікарні.

За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння. Унаслідок аварії будинок повністю зруйнований. Ймовірно люди тимчасово залишилися без домівки.

Вибух газу на Львівщині

Вдень 25 грудня у селі Ниновичі Львівської області стався вибух газу в одноповерховому дерев’яному приватному житловому будинку.

Під час аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. Для надання допомоги та ліквідації наслідків вибуху залучили 11 рятувальників з особового складу ДСНС та три одиниці спеціальної техніки.