Во Львовской области произошел взрыв газа в одноэтажном частном деревянном жилом доме. В результате пострадали пятеро людей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в селе Ниновичи Червоноградского района, расположенном на расстоянии около 96 км от Львова.

По предварительным данным спасательной службы, взорвалась газовоздушная смесь. Пятеро граждан пострадали из-за аварии.

На месте происшествия работники скорой помощи осматривают пострадавших и предпринимают необходимые меры для улучшения их состояния.

Взрыв полностью разрушил одноэтажный деревянный жилой дом. Вероятнее всего владельцы дома временно остались без жилья, однако официальных заявлений относительно этого еще не было.

Для ликвидации последствий аварии привлекли восемь спасателей и две единицы техники. Специалисты выясняют все обстоятельства и возможные причины взрыва под Львовом.