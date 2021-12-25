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Вибух під Львовом: постраждали п’ятеро людей, зруйнований житловий будинок

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вибух під Львовом: постраждали п’ятеро людей, зруйнований житловий будинок

У Львівській області стався вибух газу в одноповерховому дерев’яному приватному житловому будинку. Унаслідок цього постраждали п’ятеро людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався у селі Ниновичі Червоноградського району, розташованому на відстані близько 96 км від Львова.

За попередніми даними рятувальної служби, вибухнула газоповітряна суміш. П’ятеро громадян постраждали через аварію.

На місці події працівники швидкої медичної допомоги оглядають потерпілих та здійснюють необхідні заходи для покращення їхнього стану.

Вибух повністю зруйнував одноповерховий дерев’яний житловий будинок. Найімовірніше власники домівки тимчасово залишилися без житла, однак офіційних заяв щодо цього ще не було.

Для ліквідації наслідків аварії залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці техніки. Наразі фахівці з’ясовують всі обставини та можливі причини вибуху під Львовом.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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