В Днепре водитель на скорости сбил женщину и увез ее в неизвестном направлении

В Днепре в среду, 29 декабря, произошло ДТП на проспекте Пушкина.

Автомобиль марки Ford, двигаясь на большой скорости, не успел притормозить и сбил на светофоре женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Вероятно, водитель Ford не смог затормозить из-за гололеда на дороге. В результате этого машину занесло, и он сбил женщину, которая как раз начала идти по регулируемому переходу.

В последний момент она попыталась отпрыгнуть назад, но удара избежать не удалось.

Telegram-канал Днепр оперативный сообщил со ссылкой на очевидцев происшествия, что они вызвали патрульных, но водитель увез женщину в неизвестном направлении.

Вскоре местное издание сообщило, что полицейские обнаружили водителя Ford, а обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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Источник: Днепр оперативный, Днепр.Час