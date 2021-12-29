Ввечері 28 грудня у Косові спалахнув вогонь у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. Полум’я виникло на першому поверсі будівлі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі загинули дві людини (лежачі пацієнти) та постраждали чотири медичні працівники.

Дві людини перебувають у важкому стані та двоє громадян – у стані середньої тяжкості. Медиків госпіталізували з опіками до лікарні.

Бійці ДСНС врятували трьох пацієнтів із сусідньої палати. Персонал лікарні встиг евакуювати 12 хворих до прибуття надзвичайників.

Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання та ліжка на площі 55 кв. м. Понад 20 осіб (серед яких є 11 рятувальників) за допомогою шести одиниць техніки гасили пожежу.

Пожежа у лікарні на Прикарпатті

Пожежу у лікарні Косова вдалося ліквідувати через 38 хвилин після повідомлення до рятувальної служби. Однак вогонь встиг забрати життя двох людей та травмувати ще чотирьох.

Наразі фахівці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі. У МОЗ України повідомляли, що пожежу в Косівській центральній районній лікарні спричинив вибух.