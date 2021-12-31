Керівництво Івано-Франківської області оприлюднило відео з Косівської центральної лікарні, де увечері 28 грудня під час пожежі загинули та постраждали люди.

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– На жаль, через порушення правил безпеки ми втратили людей. Людське життя є найціннішим. Розуміємо, що є певні майнові збитки, але це питання ми вирішимо. Найгірше те, що сталася така трагедія та померли люди, – зазначила голова Івано-Франківської облдержадаміністрації Світлана Онищук.

Нині влада області спілкується з керівництвом лікарні, щоб з’ясувати потребу в грошах для максимально швидкого відновлення Косівської центральної районної лікарні, яка є однією із 26 медичних закладів області, що надають допомогу хворим на коронавірус.

За попередніми підрахунками, на відновлення відділення необхідно понад 7 млн грн. За ці кошти планується провести ремонтні роботи та придбати медичне обладнання.

Пожежа в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області сталася увечері 28 грудня.

Троє пацієнтів загинуло, один помер від коронавірусу до пожежі. Ще трьох медиків госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості. Згодом стало відомо, що медсестра, у якої було 90% опіків тіла, померла.

Ще одну медсестру із 60% уражень літаком доправили з Івано-Франківська до Києва. Їй надають допомогу в опіковому центрі.

Реаніматолога із 20% опіків тіла лікують в Івано-Франківську.

30 грудня в Косові оголосили днем жалоби за загиблими.

Попередньо відомо, що вогонь спалахнув через контакт із перенасиченим киснем повітрям, коли один із співробітників, згідно з традицією медичного закладу, поставив свічку за упокій померлого від коронавірусу.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: Світлана Онищук