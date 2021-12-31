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Факты / Происшествия

Труп на дороге: под Харьковом ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП з пішоходом під Харковом

На трассе Киев – Харьков – Довжанский вблизи автозаправочной станции на повороте к селу Рай-Оленевка Харьковского района нашли тело мужчины с телесными повреждениями, характерными после ДТП.

Погибшего мужчину обнаружили 30 декабря около 20.50. Его личность уже установили – это житель поселка Песочин 1980 года рождения.

Сейчас правоохранители пытаются установить автомобиль и его водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, а также разыскивают возможных свидетелей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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