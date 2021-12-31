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Труп на дорозі: під Харковом шукають водія, який збив пішохода і втік

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП з пішоходом під Харковом

На трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу автозаправної станції на повороті до села Рай-Оленівка Харківського району знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними після ДТП.

Загиблого чоловіка виявили 30 грудня близько 20.50. Його особу вже встановили – це мешканець селища Пісочин 1980 року народження.

Зараз правоохоронці намагаються встановити автомобіль та його водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП, а також розшукують можливих свідків.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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