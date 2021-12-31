В Ивано-Франковской области разыскивают подозреваемого, сбежавшего из зала суда

Полиция Ивано-Франковской области сообщила о бегстве из-под стражи жителя Львовщины, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина скрылся из помещения суда.

По данным полиции, подозреваемый скрылся после продления ему меры пресечения. Суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей.

В настоящее время правоохранители разыскивают беглеца и просят граждан помочь выяснить местонахождение мужчины 1984 года рождения.

По факту бегства прокуратура открыла уголовное производство по части 1 статьи 393 (Побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено тюремное заключение от трех до пяти лет.

Кроме того, мужчину подозревают по части 2 статьи 15 (Покушение на уголовное правонарушение), части 2 и 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Жителю Львовской области грозит лишением свободы сроком по меньшей мере от трех до восьми лет, согласно действующему законодательству.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой звонить на специальную линию 102, если стало известно местонахождение подозреваемого.