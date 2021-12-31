В Івано-Франківській області розшукують підозрюваного, який втік із зали суду

Поліція Івано-Франківської області повідомила про втечу з-під варти мешканця Львівщини, якого підозрюють у шахрайстві. Чоловік втік із приміщення суду.

За даними поліції, підозрюваний зник після продовження йому запобіжного заходу. Суд ухвалив рішення про подальше тримання під вартою.

Наразі правоохоронці розшукують втікача та просять громадян допомогти з’ясувати місцеперебування чоловіка 1984 року народження.

За фактом втечі прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України, за яке передбачене тюремне ув’язнення від трьох до п’яти років.

Крім того, чоловіка підозрюють за частиною 2 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення), частиною 2 та 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Мешканцю Львівської області загрожує позбавленням волі терміном щонайменше від трьох до восьми років, згідно з чинним законодавством.

Поліція звернулася до громадян з проханням телефонувати на спеціальну лінію 102, якщо стало відомо місцеперебування підозрюваного.