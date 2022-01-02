Резонансна ДТП у Луцьку: в лікарні померла жінка, яку збив 16-річний водій на переході

У Луцьку 12 грудня 2021 року сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю неповнолітнього водія. Сьогодні одна з постраждалих – 39-річна жінка – померла в лікарні.

Цю інформацію підтвердив місцевим ЗМІ завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.

За словами лікаря, 39-річна Олена померла в неділю, 2 січня, близько 7.00 ранку. Вона боролася за життя понад 20 днів.

Жінка перебувала в реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні. Як повідомляв у коментарі ЗМІ головний лікар медичного закладу Олександр Дудар, її підключали до апарату штучної вентиляції легень. Станом на кінець грудня з’явилася інформація, що жінка почала самостійно дихати, проте її стан залишався важким.

Після ДТП у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, злам кісток основи черепа. Жінка перебувала в комі.

Про смерть 39-річної Олени також поінформував на своїй сторінці в Facebook депутат Луцької міської ради Роман Кравчук.

– 39-річна Олена, яку 12 грудня разом із іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля ТамТаму в Луцьку, на жаль, сьогодні вночі померла, – написав він.

У жінки залишилися чоловік та двоє маленьких дітей.

Що відомо про ДТП в Луцьку

12 грудня 2021 року в Луцьку сталася ДТП. Тоді автомобіль на пішохідному переході біля торгового центру на проспекті Соборності в’їхав у людей.

Автомобіль Renault Megane втікав від патрульних поліцейських та здійснив наїзд на пішоходів, які саме перетинали проїжджу частину, а згодом врізався у дерево.

За кермом перебував 16-літній підліток. Після зіткнення водій і його пасажири намагалися втекти з місця події, однак їх затримали.

Відомо, що неповнолітні пасажири Renault знімали свої дії на відео, які публікували в соціальних мережах.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. 39-річну жінку, яка сьогодні померла, і її 5-річного сина госпіталізували до лікарні.

Джерело: ІА Волинські новини, Суспільне, Роман Кравчук